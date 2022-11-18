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Dünya

Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'daki Sumatra Adası'nın batısında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İdris Sülün   | 18.11.2022
Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Sumatra Adası'ndaki Bengkulu şehrinin 212 kilometre güneybatısında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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