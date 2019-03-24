Endonezya ve Kolombiya'da deprem
Endonezya'nın Sulawesi Adası ve Kolombiya’nın batısında Pasifik Okyanusu kıyısındaki yönetim bölgesi Valle del Cauca kırsalında deprem meydana geldi.
Cakarta
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletine bağlı Poso bölgesinin 54 kilometre güneybatısındaki 5,7 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.
Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.
4 kişi asansörde mahsur kaldı
Kolombiya’nın batısında Pasifik Okyanusu kıyısındaki yönetim bölgesi Valle del Cauca kırsalında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kolombiya Jeoloji Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel saatle 14.21’de (TSİ 22.21) merkez üssü Valle del Cauca'ya bağlı Versalles kasabası olan 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının yerin 124 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
Yerel basındaki haberlere göre depremde ölen ya da yaralanan olmazken Valle del Cauca yönetim bölgesi başkenti Cali’de bir apartmanın asansöründe 4 kişi mahsur kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.