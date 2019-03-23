Eş-Şebab Somali'de bakanlık binasına saldırdı: 5 ölü, 11 yaralı
Eş-Şebab militanları, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki iki bakanlığın yer aldığı binaya saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmanın sona erdiği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Addis Abeba
Terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki iki bakanlığın yer aldığı binaya düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Komiser Muhammed Hüseyin, örgüt militanlarının Çalışma Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığının yer aldığı binaya intihar saldırısı düzenlediğini, ardından binaya girdiklerini söyledi.
Ülke medyasında yer alan haberlerde, saldırının ardından güvenlik güçleri ve örgüt militanları arasında çıkan çatışmanın sona erdiği, teröristlerin etkisiz hale getirildiği, bakanlık çalışanlarının binanın arka tarafındaki pencere ve kapılardan tahliye edildiği belirtildi.
Saldırıda 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı, ölenler arasında Çalışma Bakanı Yardımcısı İbrahim Abdalla’nın da bulunduğu kaydedildi.
Somali'de cumartesi günü mesai günü olması nedeniyle saldırı sırasında içeride onlarca kişi bulunuyordu.
Eş-Şebab, saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Örgütün saldırdığı bina, aynı zamanda Somali İstihbarat Ajansına da yakın bir konumda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.