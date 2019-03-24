Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
99,835.31
Altın
1,313.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de silahsız siyahi genci öldüren polis suçsuz bulundu

ABD'de Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde, silahsız siyahi bir genci öldüren polis suçsuz bulundu.

Betül Yürük   | 24.03.2019
ABD'de silahsız siyahi genci öldüren polis suçsuz bulundu

New York

ABD basınında yer alan habere göre, geçen haziran ayında Antwon Rose isimli 17 yaşındaki siyahi silahsız genci kaçarken ateş açarak öldürmekten yargılanan Michael Rosfeld adlı beyaz polis, mahkemede jüri üyeleri tarafından suçsuz bulundu. 

Jürinin kararı ise Pittsburgh'da tepkilere neden oldu. Karara tepki gösteren yüzlerce kişi Pittsburgh sokaklarında polis şiddetini protesto etti.

Göstericilerin bazıları ABD genelinde polisler tarafından öldürülen siyahilerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

ABD'de polisin siyahilere yönelik şiddeti daha önce de halkın tepkisine neden olmuştu.

Ferguson kentinde 2014'te Michael Brown adlı siyahi gencin ellerini kaldırarak teslim olmasına rağmen polis memuru Darren Wilson tarafından silahla öldürülmesi, ABD'deki polis şiddetini dünya gündemine taşımıştı.

Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde geçen yıl 25 yaşındaki Freddie Gray'in polis tarafından gözaltına alınırken yaralanması ve sonrasında hayatını kaybetmesi de günlerce protesto edilmişti.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?

Benzer haberler

Avusturya'da İsrail ve ABD karşıtı gösteri

Avusturya'da İsrail ve ABD karşıtı gösteri

'Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak bir ülke değil'

Trump'ın Kuzey Kore paylaşımı kafaları karıştırdı

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
Rusya'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına eleştiri

Rusya'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına eleştiri
Senkronize Kayak Milli Takımı, Aspen'den umutlu

Senkronize Kayak Milli Takımı, Aspen'den umutlu