Endonezya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1000'i aştı
Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçti.
Cakarta
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Endonezya Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, olağan basın toplantısında, ülkede son 24 saatte Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısının 16 artışla 1007 olduğunu açıkladı.
Yurianto, vaka sayısının 484 artarak 14 bin 749’a, iyileşenlerin sayısının da 182 artarak 3 bin 63’e yükseldiği bilgisini paylaştı.
Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo, bugünkü kabine toplantısında, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi konusunda dikkatli olunması ve aceleci davranılmaması gerektiğini ifade etti.
Widodo, salgına karşı kısıtlamaların olmadığı bölgelerde de sıkı sağlık önlemleri ve sosyal mesafe kuralına uyulmasının önemini vurguladı.
Salgının 34 eyaletin tamamında görüldüğü ülkede, vakaların yoğun olduğu Cava Adası başta olmak üzere 20’den fazla bölgede sosyal kısıtlamalar uygulanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.