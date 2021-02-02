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Dünya

Endonezya’da düşen yolcu uçağına ait parçalar ABD ve İngiltere’de incelenecek

Endonezya'da 9 Ocak'ta düşen ve mürettebat dahil tüm yolcuların öldüğü Sriwijaya Hava Yollarına ait yolcu uçağının bazı parçalarının ABD ve İngiltere’de inceleneceği bildirildi.

Mahmut Atanur   | 02.02.2021
Endonezya’da düşen yolcu uçağına ait parçalar ABD ve İngiltere’de incelenecek

Cakarta

Tempo gazetesinin haberine göre, Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) Başkanı Soerjanto Tjahjono, kazanın nedenine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında motor gücünü kontrol eden otomatik gaz dahil 5 parçanın ABD ve İngiltere’ye gönderildiğini belirtti.

Otomatik gaz kelebeği parametresinin neden değiştiğinin araştırılacağını aktaran Tjahjono, gönderilen diğer parçalara ilişkin detaylı bilgi vermedi.

12 Ocak’ta enkazdan çıkarılan ve uçuş veri kayıtlarını içeren ilk karakutunun incelenmesi devam ederken, kazaya ilişkin ön raporun ise 9 Şubat’ta açıklanması bekleniyor.

Öte yandan kazanın yaşandığı bölgede geniş alanda, ses kayıt cihazını içeren ikinci karakutuyu arama çalışmaları sürüyor.

Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, 50 yolcu ile 12 kişilik mürettebatın bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının, 9 Ocak'ta başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında düştüğü açıklanmıştı.

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