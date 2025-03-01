Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,221.00
BTC/USDT
85,621.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Elon Musk 14'üncü kez baba oldu

ABD'li milyarder iş insanı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın 14'üncü kez baba olduğu bildirildi.

Nuri Aydın  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Elon Musk 14'üncü kez baba oldu Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

İstanbul

Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji firması Neuralink'in yöneticisi Shivon Zilis, X'ten yaptığı paylaşımda, Musk'ın bir çocuğunun daha dünyaya geldiğini duyurdu.

Zilis, paylaşımında "Elon'la konuştuk ve güzel Arcadia'nın doğum gününde müthiş ve inanılmaz oğlumuz Seldon Lycurgus'un haberini de paylaşmanın daha iyi olacağını düşündük." ifadesini kullandı.

Bebeğin ne zaman doğduğu bilinmezken Musk, Zilis'in paylaşımını kalp emojisiyle doğruladı.

Böylelikle 53 yaşındaki iş insanının çocuk sayısı ise 14'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Nihayet yeni yüzyılda terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelinmiştir
Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı
Aydın'dan liseli öğrencilerin gönderdiği atkılar, Rasulayn'da görevli askerlere teslim edildi
Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı

Benzer haberler

Norveçli petrol şirketi, Amerikan gemilerine yakıt ikmali yapmayacağını duyurdu

Norveçli petrol şirketi, Amerikan gemilerine yakıt ikmali yapmayacağını duyurdu

ABD, Meksika sınırındaki güvenliği artırmak için ilave asker göndermeye hazırlanıyor

Elon Musk 14'üncü kez baba oldu

NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy'nin Trump ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini söyledi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy'nin Trump ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini söyledi
ABD'de federal çalışanlara yaptıkları işi listelemeleri istenen bir e-posta daha gönderildi

ABD'de federal çalışanlara yaptıkları işi listelemeleri istenen bir e-posta daha gönderildi
ABD Savunma Bakanı Hegseth, hava saldırılarına ilişkin kuralların hafifletildiği iddiasını doğruladı

ABD Savunma Bakanı Hegseth, hava saldırılarına ilişkin kuralların hafifletildiği iddiasını doğruladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet