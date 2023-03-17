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Dünya

El Salvador'da ilan edilen OHAL'in süresi 30 gün daha uzatıldı

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da çetelerle mücadele amacıyla ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) süresi 30 gün daha uzatıldı.

Sinan Doğan  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
El Salvador'da ilan edilen OHAL'in süresi 30 gün daha uzatıldı

Bolivar

Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümeti tarafından sunulan önerge, Kongre'de 67 oyla kabul edilerek, 16 Nisan'a kadar geçerlilik kazandı.

Şimdiye kadar 66 bini aşkın çete üyesinin gözaltına alındığı OHAL kapsamında, 2 bin 513 silaha ve 3 bin 167 araca el konulduğu kaydedildi.

Ülkede ilk kez 27 Mart 2022'de ilan OHAL kararı böylece üst üste 12. kez uzatılmış oldu.

Öte yandan La Prensa Grafica gazetesinin haberinde, El Salvadorluların yüzde 92,5'inin Bukele hükümetinin çetelere karşı yürüttüğü mücadeleden memnun olduğu bildirildi.

Çetelere karşı mücadele amacıyla inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olduğu belirtilen "Terör Muhafaza Merkezi" 2 Şubat'ta Devlet Başkanı Bukele tarafından açılmıştı.

Ülkede mevcut cezaevi kapasitesinin 30 bin civarında olduğu kaydediliyor.

MS13 çetesi sorumlu tutuluyor

El Salvador’da 27 Mart'ta bir aylığına OHAL ilan edilmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti.

Bukele, 30 Haziran'da silahlı gruplara yönelik savaşın yoğunlaşacağını söylemişti.

Ülkede mart başından bu yana çete üyelerine yönelik operasyonlarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınanların sayısının 66 bini aştığı bildirilmişti.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.





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