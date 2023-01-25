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Dünya

El-Ezher'den Hollanda ve İsveç ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, dünya genelindeki tüm Müslümanların, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.

İbrahim Khazen, Halime Afra Aksoy   | 25.01.2023
El-Ezher'den Hollanda ve İsveç ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı

İstanbul

Mısır'daki El-Ezher Kurumu tüm Müslümanları Hollanda ve İsveç ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, dünya genelindeki bütün Müslümanların, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara karşı güçlü bir duruş sergileyerek Hollanda ve İsveç hükümetlerine uygun bir yanıt vermesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin "ifade özgürlüğü" olarak tanımladığı "insanlık dışı ve ahlaksızlığın gölgesinde işlenen aşağılık ve barbarca suçları" korumaya devam etmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Arap ve Müslüman halklara Hollanda ve İsveç ürünlerini boykot etme çağrısı yapılan açıklamada, özellikle çocukların ve gençlerin bu konuda bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.

"Doğru yolda olmayan bu sapkınların, hakkında bir şey bilmedikleri bu dinin kıymetini idrak edemeyeceğine ve dini kullanarak Müslümanları provoke ettiklerine" işaret edilen açıklamada, bu kişilerin anladıkları tek dilin maddiyat olduğu kaydedildi.

Moritanya'nın başkenti Novakşot'taki "Merkez Tekvin el-Ulema" (Alim Yetiştirme Merkezi) Başkanı Muhammed el-Hasan ed-Dedo da İsveç ürünlerine boykot çağrısında bulunmuştu.

Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, 21 Ocak'ta, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirdiği eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Hollanda'da ırkçı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld de 23 Ocak'ta Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı.

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