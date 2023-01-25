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Dünya

Afganistan'da dondurucu soğuklarda hayatını kaybedenlerin sayısı 157’ye yükseldi

Afganistan'da son iki haftadır etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle donarak ölenlerin sayısının 157'ye çıktığı bildirildi.

Bilal Güler   | 25.01.2023
Afganistan'da dondurucu soğuklarda hayatını kaybedenlerin sayısı 157’ye yükseldi

Kabil

Afganistan son yılların en soğuk kışını yaşıyor. Hava sıcaklığı başkent Kabil’de geceleri sıfırın altında 10, kimi bölgelerde de sıfırın altında 30 derecelere düştü.

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Şafiullah Rahimi, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rahimi, ülke genelinde 157 kişinin donarak yaşamını yitirdiğini aktarırken, en çok kaybın Gor, Badahşan, Paktika ve Paktiya vilayetlerinde olduğunu aktardı.

Rahimi, 75 binden fazla büyükbaş hayvanın da telef olduğunu belirtti.

Afganistan Meteoroloji Kurumu ise bu yıl kış mevsiminde hava sıcaklığının geçen yıla oranla iki kat daha soğuk olduğunu, Gor vilayetinde en şiddetli soğuğun yaşandığını kaydetti.

Hava şartları insani krizi derinleştiriyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle kırsalda birçok bölgeye erişim zorluğu yaşanıyor.

Öte yandan, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde kış mevsiminin başlangıcından bu yana sokaklarda yaşayan 45 uyuşturucu bağımlısının donarak yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Afganistan'da, ekonomik kriz yüzünden kış mevsiminde odun ve kömür alamayan dar gelirli büyük bir kesim bulunuyor.

Ayrıca, kırsalda resmi kayıt tutma konusundaki eksiklik de benzeri can kayıplarının sayısının daha yüksek olması ihtimalini artırıyor.

Özellikle kış mevsiminde ulaşım zorlukları, insani yardım kuruluşlarının muhtaç ailelere yardım götürmesini güçleştiriyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülke nüfusunun neredeyse 3'te 2'sini oluşturan 28 milyon kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunuyor.

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