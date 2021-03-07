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Dünya

Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti

Ekvator Ginesi'nin ekonomi merkezi Bata'da, patlamalar sonucu ölü sayısı bilinmediği, ama 300'den fazla yaralı olduğunu bildirildi.

Ahmet Emin Dönmez   | 07.03.2021
Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti

Ankara

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Guinea Salud, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, patlamaların Bata şehrinin Mondong Nkuantoma bölgesinde bulunan askeri kışlada meydana geldiğini bildirdi.

Ölü sayısını bilmediklerini ama 300'den fazla yaralı olduğunu açıklayan Salud, izinli sağlık çalışanlarına görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu.

Salud, vatandaşlardan acil kan bağışında bulunmalarını da istedi.

Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.

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