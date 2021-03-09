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Dünya

Ekvator Ginesi'nde kışladaki patlamada ölenlerin sayısı 98'e çıktı

Ekvator Ginesi'nin en büyük şehri Bata'daki kışlada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi.

Tufan Aktaş   | 09.03.2021
Ekvator Ginesi'nde kışladaki patlamada ölenlerin sayısı 98'e çıktı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 7 Mart'ta yaşanan patlamada ölenlerin sayısının 98, yaralananların sayısının da 615'e çıktığını belirtti.

Bata'daki özel kuvvet ve jandarma birliklerinin kaldığı Nkoa Ntoma Kışlası'nda meydana gelen patlamanın etkisiyle kışlaya yakın birçok ev yıkılmış, çok sayıda kişi göçük altında kalmıştı.

42 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema, devlet televizyonu TVGE'de yaptığı açıklamada, kazanın dinamit ve mühimmat depolarından sorumlu birimin ihmalinden kaynaklandığını belirtmişti.

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