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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
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Dünya, Koronavirüs

Ekvador'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 30 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Sinan Doğan   | 03.04.2021
Ekvador'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Bolivar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkede son zamanlarda Kovid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesi sebebiyle temel ihtiyaç ürünleri satan yerler dışında 20.00 ila 05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla halktan kurallara uyması talebinde bulunarak "Hızlı bulaşmaya neden olan kalabalık ortamlardan uzak durun, Kovid-19 henüz bitemedi, daha dikkatli olmalıyız." ifadesini kullandı.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 artarak 16 bin 910'a, vaka sayısı da 1650 artışla 332 bin 38'e yükseldi.

Ülkede iyileşen hasta sayısı 281 bin 684 oldu.

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