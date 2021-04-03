Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
logo
Dünya

Çin bandıralı iki gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin bandıralı iki sahil güvenlik gemisinin, dün Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 03.04.2021
Çin bandıralı iki gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Tokyo

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'in iki gemisi ulusal kara suları ihlal etti.

Tartışmalı Senkaku Adaları etrafında dün yerel saatle 11.30 civarında dolaşan gemiler, Minami-Kojima Adası etrafında Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilere, bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin bandıralı gemiler Senkaku etrafında bu yıl 12 kez Japonya kara sularına girdi.

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını bildirdi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Ekvador'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

ABD, Japonya ve Güney Kore ile Kuzey Kore konusunu görüştü

ABD, Japonya ve Güney Kore ile Kuzey Kore konusunu görüştü

Çin bandıralı iki gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Japonya'dan Myanmar'daki ordu ve darbe karşıtı gruplar için diyalog çağrısı

Çin’in Sinovac firması yıllık Kovid-19 aşısı üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardı

Çin’in Sinovac firması yıllık Kovid-19 aşısı üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardı
Japonya Kovid-19 vakalarının arttığı Osaka, Hyogo ve Miyagi'de sert tedbirler alacak

Japonya Kovid-19 vakalarının arttığı Osaka, Hyogo ve Miyagi'de sert tedbirler alacak
İran-Çin anlaşması sonrası ABD'de Biden yönetimi 'Tahran'ı Pekin'e yönlendirmekle' eleştiriliyor

İran-Çin anlaşması sonrası ABD'de Biden yönetimi 'Tahran'ı Pekin'e yönlendirmekle' eleştiriliyor