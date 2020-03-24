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Dünya, Koronavirüs

Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27'ye çıktı

Ekvador'da son 24 saatte 9 kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sinan Doğan   | 24.03.2020
Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27'ye çıktı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 27'ye, vaka sayısı 1049'a yükseldi.

Ekvador basınında yer alan haberlere göre, Ekvador Ulusal Risk Servisi Müdürü Alexandra Ocles, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ocles, ölen hastaların 52 ila 79 yaşlarında olduğunu açıkladı.

Böylece söz konusu virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı, vaka sayısı da 1049'a ulaştı.

Ekvador'da hükümet, geçen hafta, sağlık, güvenlik ve afetlere müdahale dışında tüm kamu hizmetlerini durdurmuş ve ülke genelinde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

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