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Dünya

Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, ABD'den İran'a yönelik yaptırımları süratle kaldırmasını istiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Muhammet Kurşun   | 24.03.2020
Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, ABD'den İran'a yönelik yaptırımları süratle kaldırmasını istiyor Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, Tahran yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi ve Afganistan'daki siyasi gelişmeleri ele aldı. 

Açıklamada iki bakanın ABD'nin İran'a ve diğer ülkelere yönelik yaptırımlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Lavrov'un, "Rusya, ABD'den İran'a yönelik yaptırımları süratle kaldırmasını istiyor. Yaptırımlar, İran'ın korona salgınıyla mücadelesine engel oluyor." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

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