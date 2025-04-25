Dolar
38.42
Euro
43.68
Altın
3,294.49
ETH/USDT
1,782.80
BTC/USDT
94,660.00
BIST 100
9,461.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselmesi, Trabzon Kent Meydanı’nda coşkuyla kutlanıyor
logo
Dünya

Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emirhan Demir  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Esmeraldas eyaletinin 20 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, 35 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Can ve mal kaybı bildirilmeyen depremde tsunami uyarısı yapılmadı.

Ekvador'da 17 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 77'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ahlak bizim peşinden gideceğimiz en önemli davranış
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye Batı'nın kültür ajanlığını yapanlardan çok çekmiştir
Balıkesir'de ölü yunus sahile vurdu
DMM, "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı

Benzer haberler

Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı

Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı

Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Hataylı esnaf deprem sırasında uyanmasını sağlayan köpeğini yanından ayırmıyor

İstanbul'da deprem endişesi yaşayan bazı vatandaşlar, millet bahçeleri ve parklarda kalmayı sürdürüyor

İstanbul'da deprem endişesi yaşayan bazı vatandaşlar, millet bahçeleri ve parklarda kalmayı sürdürüyor
Dedelerinin evlerine çelik konstrüksiyondan yaptığı deprem sığınağı sayesinde güvende hissediyorlar

Dedelerinin evlerine çelik konstrüksiyondan yaptığı deprem sığınağı sayesinde güvende hissediyorlar
Depremde Fatih Camisi'ndeki cemaati sakinleştiren vaiz, yaşadıklarını anlattı

Depremde Fatih Camisi'ndeki cemaati sakinleştiren vaiz, yaşadıklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet