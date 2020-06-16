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Dünya, Koronavirüs

Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 3 bin 929'a, Kolombiya'da ise 1726'ya yükseldi.

Sinan Doğan   | 16.06.2020
Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19'dan ölümler artıyor Fotoğraf: Josep Vecino/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 929'a, vaka sayısı ise 571 artışla 47 bin 322'ye ulaştı.

Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 1726 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 124 artarak 53 bin 63'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 19 bin 952'ye yükseldi.

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Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19'dan ölümler artıyor
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