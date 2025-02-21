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Dünya

Ege'deki Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi

Atina Üniversitesinden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, son günlerde sismik hareketliliğin yaşandığı Ege'deki Yunan adası Santorini'de, Yeni Kameni volkanının ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldiğini belirtti.

Ayhan Mehmet  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Ege'deki Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Gümülcine

Yunan basınına açıklamalarda bulunan Papadimitriu, volkanik etkinliğin bölgedeki yer deformasyonuyla ilişkilendirildiğini kaydederek, Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası'nda yaşanan sismik faaliyetlerle ilgili iki olası senaryo üzerinde durdu.

Papadimitriu, ilk senaryoya göre, sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak durabileceğini ancak ikinci senaryoda, 6 ila 6,3 büyüklüğünde depremin yaşanabileceğini vurguladı. Panayotis Papadimitriu, bununla birlikte bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde büyük etkisi olmayacağını çünkü deprem merkezinin uzak olduğunu ifade etti.

Papadimitriu, "Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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