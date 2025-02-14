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Dünya

Ege'deki Mikonos Adası'nda deniz suyu çekildi

Ege Denizi'ndeki Mikonos Adası'nda deniz suyunun birkaç metre çekildiği belirtildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Ege'deki Mikonos Adası'nda deniz suyu çekildi

Atina

Yunan basınında yer alan haberlere göre, son günlerde Ada'da deniz suyunun birkaç metre çekilmesi Ada sakinlerinde endişelere neden oldu.

Ada sakinleri, bu çekilmenin Ege Denizi'nde son haftalarda yaşanan sismik hareketlilikle ilişkili olabileceği endişesi yaşarken, uzmanlar ise çekilmenin sismik hareketlilikle değil, ayın konumuyla ilgisi olduğunu savundu.

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