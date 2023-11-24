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Hamas ve İsrail arasındaki mutabakat kapsamında serbest bırakılacak Filistinli esirlerin getirildiği işgal altındaki Batı Şeria’daki Ofer Askeri Hapishanesinde bekleyiş sürüyor.
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Dünya, Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde, oğlunun kriptoda kaybettiğini açıkladı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, oğlunun kripto varlıklara yatırım yaptığını ve "neredeyse yatırımının tamamını kaybettiğini" bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
ECB Başkanı Lagarde, oğlunun kriptoda kaybettiğini açıkladı

Berlin

Lagarde, Frankfurt'ta öğrencilerle buluşmasında yaptığı konuşmada, oğlunun birçok uyarıya rağmen oynaklığı yüksek kripto varlıklarına kendisini dinlemeden yatırım yaptığını belirterek, "Ve yatırdığı paranın neredeyse tamamını kaybetti. Çok fazla değildi ama hepsini kaybetti, yaklaşık yüzde 60'ını kaybetti. Daha sonra onunla konu hakkında tekrar konuştuğumda, isteksizce benim haklı olduğumu kabul etti." dedi.

ECB Başkanı Lagarde, uzun süredir kripto varlıkları "spekülatif" olarak değerlendiriyor, onları suçlular tarafından yasa dışı faaliyetler için sıklıkla kullanılan bir araç olarak tanımlıyordu.

ECB başkanının 30'lu yaşların ortasında iki oğlu bulunuyor.

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