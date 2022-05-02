Dünyada Ramazan Bayramı kutlanıyor
Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutluyor.
Ankara
Kırgızistan'da binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını camilerde ve büyük şehirlerin ana meydanlarında eda etti.
Başkent Bişkek'in Pervomay İlçe Kaymakamlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü bayram namazının "eski meydanda" kılınması için gerekli tedbirleri aldı.
Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için yerel saatle 05.00'te toplanmaya başladı.
Namaz kılmaya gelenler, güvenlik ekiplerince 14 ayrı kontrol noktada, tek tek aranarak alana alındı.
Meydanı ve etrafındaki sokakları dolduran vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadelerini meydana, ara sokaklara ve çimenlere serdi.
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Meclis Başkanı Talant Mamıtov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev de cemaatle saf tuttu.
Müftü Rakiyev'in kıldırdığı bayram namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Vatandaşlar din görevlileri ile bayramlaşmak için uzun kuyruk oluşturdu.
Nijerya
Ülkenin en kalabalık ikinci şehri olan Kano'da ramazanın son teravih namazının kılınmasının ardından çocuklar, kadınlar ve erkekler Emir Aminu Ado Bayero'nun sarayının önünde toplanarak bayrama yönelik açıklamayı bekledi.
Emir'in saraydakilerle görüşmesinin ardından, sarayın önünde davul-zurna çalındı, havai fişek gösterisi yapıldı ve şehrin bazı camilerinde ilahiler okundu.
Japonya
Başkent ve çevre eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.
Mısır, Pakistan, Endonezya dahil birçok memleketten gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna birçok Müslüman sabahın erken saatlerinde camiye akın etti.
Şibuya bölgesindeki camiyi çevreleyen sokaklarda namaz için sıraya giren cemaat, Kovid-19 tedbirleri altında içeriye alındı.
Cami içinde ve avlusunda saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı.
Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, okuduğu hutbede "huzur ve kardeşlik iklimi bayramların İslam dinindeki önemine" dikkati çekti.
Ramazan Bayramı'nın neşesi, namazın akabinde bayramlaşan cemaat ile cami içine fotoğraf çektirenlerin yüzüne yansıdı.
Malezya
Başkent, Selangor ve çevre eyaletlerdeki Müslümanlar, Ramazan Bayramı nedeniyle Malezya İslam Üniversitesi'nde bir araya geldi.
Yemen, Filistin, Sudan, Mısır, Pakistan, Türkiye ve Endonezya dahil birçok ülkeden öğrencilerin de aralarında bulunduğu genç, yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan Müslümanlar sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için üniversite kampüsü içinde bulunan Shah Camisi'nde buluştu.
Erken saate rağmen cami bahçesini dolduran Müslümanlar, bayram namazı öncesinde aileleri ve dostlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.
Farklı milletlerden oluşan cemaat, namazın ardından bayramlaştı.
Bayram sevinci özellikle cami avlusunda koşturan çocukların yüzüne yansıdı.
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