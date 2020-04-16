Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı
Dünyada Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 520 binin üzerine çıktı.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 520 bin 930 kişi virüsü yenmeyi başardı.
İyileşenlerin sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Kovid-19'a yakalanan 77 bin 892 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'den sonra en fazla hastanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla Almanya (77 bin), İspanya (74 bin 797), İran (49 bin 933), ABD (48 bin 708), İtalya (38 bin 92) ve Fransa (30 bin 955) oldu.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 94 bin 839'a ulaşırken, virüs nedeniyle 135 bin 564 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 438 bin 345 aktif enfekte vaka bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.