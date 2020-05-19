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Dünya, Koronavirüs

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 900 bini aştı

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 900 bini aştı.

Fuat Kabakcı   | 19.05.2020
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 900 bini aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 900 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 905 bin 839'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 550 bin 294 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya (299 bin 941), İspanya (278 bin 719), Brezilya (255 bin 368), İngiltere (246 bin 406), İtalya (225 bin 886), Fransa (179 bin 927) ve Almanya (177 bin 289) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 150 bin 593’e ulaştı.

Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"İran (122 bin 492), Hindistan (101 bin 261), Peru (94 bin 933), Çin (82 bin 960), Kanada (78 bin 72), Suudi Arabistan (57 bin 345) Belçika (55 bin 559) ve Meksika (51 bin 633)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 320 bin 189 kişi hayatını kaybetti.

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