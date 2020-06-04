Euro
7.62
Dolar
6.76
BIST 100
109,567.50
Altın
1,706.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünyada Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 390 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 390 bini aştı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 04.06.2020
Dünyada Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 390 bini aştı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 390 bin 54'e, vaka sayısı 6 milyon 646 bin 623'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 109 bin 650 ölümle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 39 bin 904 bin ile İngiltere, 33 bin 689 ile İtalya, 32 bin 688 ile Brezilya, 29 bin 21 ile Fransa, 27 bin 133 ile İspanya, 11 bin 729 ile Meksika, 9 bin 548 ile Belçika, 8 bin 705 ile Almanya, 8 bin 71 ile İran, 7 bin 636 ile Kanada, 6 bin 363 ile Hindistan, 5 bin 990 ile Hollanda, 5 bin 384 ile Rusya, 4 bin 894 ile Peru ve 4 bin 634 ile Çin izledi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (4 bin 630), İsveç (4 bin 562), Ekvador (3 bin 486), İsviçre (1921), Pakistan (1770), Endonezya (1721), İrlanda (1664), Portekiz (1455), Şili (1356), Romanya (1306), Polonya (1117), Mısır (1088), ve Kolombiya (1045).” 

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 3 milyon 206 bin 33 kişi iyileşirken, 3 milyon 50 bin 186 kişinin tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Sağlık Örgütünden Afrika için Kovid-19 sonrası 'aşırı yoksulluk' uyarısı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 65'ye yükseldi
Dünyada Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 390 bini aştı
Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 131 bin 778'e yükseldi

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 65'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 65'ye yükseldi

Dünyada Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 390 bini aştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 131 bin 778'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 88 arttı

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 88 arttı
Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 3 milyon 200 bini geçti

Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 3 milyon 200 bini geçti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin sınırına ulaştı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin sınırına ulaştı