Dolar
26.04
Euro
28.37
Altın
1,917.46
ETH/USDT
1,862.00
BTC/USDT
30,115.00
BIST 100
6,173.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünya'da 6 Temmuz "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti

Dünya'da ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde 3 kez üst üste rekor kırarken, küresel ortalama sıcaklığın 17,23 derece olduğu 6 Temmuz, "kaydedilen en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti.

Aleyna Çil  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Dünya'da 6 Temmuz "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

ABD'deki Maine Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, son günlerde dünya genelindeki artışla küresel sıcaklıklar, aynı hafta içinde üst üste 3 kez rekor kırdı.

Küresel ortalama sıcaklığın 17,23'dereceye ulaşmasıyla 6 Temmuz "kaydedilen en sıcak gün" oldu. Böylece dün kaydedilen küresel sıcaklık ortalaması, 4 ve 5 Temmuz'da ölçülen 17,18 derecelik en yüksek ortalamayı aştı.

Ortalaması alınan veri havuzuna göre Antarktika'da haftalık hava sıcaklığı ortalamasının normalin 4,5 derece üstünde olduğu kaydedildi.

Ancak ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Maine Üniversitesinin bilgisayar simülasyonuyla topladığı iklim analizi verilerini teyit edemediğini belirtti.

Açıklamada, "NOAA olarak Maine Üniversitesinin metodoloji veya sonuçlarını teyit edemesek de iklim değişikliği sebebiyle sıcak bir dönemden geçiyoruz." ifadesine yer verildi.

Daha önce en yüksek ortalama sıcaklık değeri 2016'da 16,9 derece olarak ölçülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel şiddetli yağış bekleniyor
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'a, Çin'in "en yüksek uluslararası akademisyen" ödülü
Sıcaklardan bunalan İstanbullular bu gece serinleyecek

Benzer haberler

Dünya'da 6 Temmuz "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti

Dünya'da 6 Temmuz "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti

Dünyada sıcaklık 4 Temmuz'da yeniden rekor kırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet