Dünyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Avustralya’nın başkenti Canberra ile Sydney ve Melbourne kentlerinde, ABD'de Washington Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde ve Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Ankara
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birçok ülkede çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Avustralya
Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği başkentteki Atatürk Anıtı’nda, Sydney Başkonsolosluğu Hyde Park Atatürk Anıtı’nda ve Melbourne Başkonsolosluğu da kent merkezindeki Federasyon Meydanı'nda tören düzenledi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törenler, Avustralya’daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarından dolayı sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti.
Melbourne Federasyon Meydanı'ndaki göndere, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu senede İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrakları çekildi.
Göndere çekilen Türk bayrakları, Türkiye’nin "Milli Günü" olması nedeniyle 24 saat boyunca gönderde kalacak.
ABD
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen etkinliğe, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda kişi alındı.
Yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlik, İstiklal Marşı ve ABD milli marşının okunmasıyla başladı.
Davetin ilerleyen dakikalarında Büyükelçi Mercan ve eşi İnci Mercan, davetlilerle birlikte Ayten Alpman’ın "Memleketim" şarkısını söyledi. Sonrasında Türk subayları Zeybek oynadı.
Konuklara Türk yemekleri ve Türk kahvesi ikram edildi.
Katar
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği rezidansında verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, Katarlı bakanlar, yabancı misyon temsilcileri, askeri ataşeler ve davetliler katıldı.
Program, İstiklal Marşı ve Katar milli marşının okunmasıyla başladı.
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, resepsiyonda yaptığı konuşmada, yıllarca süren Milli Mücadele'yi kazanan TBMM'nin, bu tarihte modern demokratik Türk devletinin temellerini attığını söyledi.
Güçlü halkı, demokrasisi, büyüyen ekonomisi, bağımsız dış politikası, silahlanma ve savunma yeteneklerine olan özgüveni ile Türkiye'nin, bölgede ilham kaynağı olmaya devam ettiğini ifade eden Göksu, Türkiye'nin aynı zamanda dünya çapında özgürlüğü arzulayan halklar için de bir ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.