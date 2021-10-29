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Dünya

Avustralya’da şiddetli rüzgar nedeniyle binlerce ev elektriksiz kaldı

Avustralya’nın Victoria eyaleti ve eyaletin başkenti Melbourne’da, saatteki hızı 122 kilometreye bulan şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçların zarar verdiği elektrik hatlarındaki arızalar nedeniyle binlerce ev elektriksiz kaldı.

Recep Şakar   | 29.10.2021
Avustralya’da şiddetli rüzgar nedeniyle binlerce ev elektriksiz kaldı Fotoğraf: Recep Şakar - Anadolu Ajansı

Melbourne

Victoria Eyaleti Acil Durum Servisi (SES), eyaletin birçok bölgesinde gece yarısından itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 binden fazla yardım çağrısı aldıklarını açıkladı.

Saatteki hızı yer yer 122 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarın devirdiği ağaçların elektrik tellerine zarar vermesinden dolayı binlerce evin elektriksiz kaldığını belirten SES, yardım çağrılarının çoğunun devrilen ağaçlar veya bina hasarı ile ilgili olduğunu bildirdi.,

Avustralya Meteoroloji Bürosundan Mark Anolak, şiddetli rüzgarın Melbourne’un doğrusundaki Gippsland bölgesine doğru hareket etmesiyle hava şartlarında iyileşme görüldüğünü belirterek, Frankston semtinde saatte 122 kilometre hızla esen rüzgarın, son 15 yılın en güçlü rüzgarı olduğunu söyledi.

Kötü hava şartlarının hafiflemesiyle Melbourne’da hasarın hafif olduğu bölgelerdeki arızalar onarılıp evlere yeniden elektrik verilirken, hasarın yoğun olduğu bazı semtlerdeki vatandaşların hafta sonunu elektriksiz geçirebileceği bildirildi.

Yıkılan ağaçların bazı yolları kapatması, trafik ışıklarının çalışmaması ve elektrikli tramvayların durması nedeniyle eyaletteki toplu taşıma hizmetlerinde de aksamalar yaşandı.

Gippsland bölgesi dışında eyaletin geri kalanında hava koşullarının hafifleyeceğini duyuran Avustralya Meteoroloji Bürosu, hafta sonu ve gelecek haftanın başından itibaren eyalette güzel havanın etkili olacağını duyurdu.

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