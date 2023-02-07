Dolar
18.83
Euro
20.14
Altın
1,877.16
ETH/USDT
1,640.00
BTC/USDT
22,981.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'da depremin 37. saatinde 6 yaşındaki Enes enkazdan kurtarıldı. VTR
logo
Dünya

Dünyaca ünlü isimler, Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor

Paulo Coelho, Zara Larsson, Ellen DeGeneres, Della Miles, Reshad Strik, Steve Di Giorgio ve Tim Seyfi üzüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Salih Şeref, Ömer Faruk Yıldız   | 07.02.2023
Dünyaca ünlü isimler, Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor

İstanbul

Kültür sanat hayatının dünyaca ünlü isimleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada Türkiye'ye taziye mesajları yayınlıyor.

Önceki gün Russell Crowe, Antonio Banderas, Dua Lipa ve Mark Eliyahu Türkiye'ye destek mesajları yayınlarken, bugün de dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, şarkıcı Zara Larsson, komedyen Ellen DeGeneres ve Della Miles'ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, takipçileriyle Türkiye'nin yanında olduklarını belirten mesajlar paylaştı.

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Twitter'da bir kullanıcının Türkiye'deki depremle ilgili paylaşımını alıntılayarak "EarthquakeTurkiye" (DepremTürkiye) etiketini kullandı.

İsveçli ünlü pop sanatçısı Zara Larsson, Instagram hesabındaki hikayesinde "The Guardian" gazetesindeki haberi alıntılayarak bağışta bulunmak isteyenler için AKUT'un linkine yer verdi.

ABD'li komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres ise Instagram hesabındaki mesajında bir yardım kuruluşunun bağış linkini paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'nin desteğimize ihtiyacı var. Binlerce insan öldü ve daha fazlası hala enkazda mahsur kalmış durumda. İmkanı olanların yardım çabalarını destekleyeceğini umuyorum." sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

Sosyal medya hesaplarından pek çok paylaşım yapan ABD'li sanatçı Della Miles da depremle ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

ABD'li müzik grubu Testament'ın gitaristi Steve Di Giorgio, kişisel Twitter hesabında depremle ilgili bir fotoğrafın üzerine kırık kalp emojisi ekleyerek, Türkiye ve Suriye deprem etiketlerini paylaştı.

Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu ve TV programcısı Reshad Strik, Instagram hesabında yardım çağrılarında bulunarak, "Ya rabbi yardım et. Türkiye ve Suriye..." paylaşımını yaptı.

Numan Acar ve Tim Seyfi'den taziye mesajları

Türk asıllı oyuncular Numan Acar ve Tim Seyfi de sosyal medya hesaplarından çeşitli paylaşımlar yaparak takipçilerini destek vermeye davet etti.

Dünyaca ünlü rock grubu Kiss'in solisti ve basçısı Gene Simmons, Twitter hesabında ,"Binlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük depremden ötürü, kalbim ve dualarım Türk halkıyladır. Sevgimizi ve en iyi dileklerimizi iletiyoruz." sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

Daha önce Türkiye'de birçok kez konser veren Hollandalı grup Epica'nın solisti Simone Simons da depreme ilişkin, "Kalbim Türkiye ve Suriye için kanıyor." mesajını paylaştı.

Finlandiyalı soprano ve rock solisti Tarja Turunen ise sosyal medya hesaplarında, "Dualarımız Türkiye, Suriye ve depremden etkilenen diğer bütün ülkeler için." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtfaiye eri enkazdan çıkardıkları yaşlı adama kendi botlarını verdi
Mehmetçik deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım elini uzatıyor
Adalet Bakanı Bozdağ: (Depremle ilgili) İftira ve çarpıtma yapan ve yayanlar hakkında adli süreç işletilmektedir
Deprem bölgesinde ilan edilen OHAL ne sağlayacak
Yeni Malatyaspor, depremde enkaz altında kalan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefat ettiğini açıkladı

Benzer haberler

Dünyaca ünlü isimler, Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor

Dünyaca ünlü isimler, Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor

Afrika ülkelerinden Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla taziye mesajları

Suudi Arabistan Kralı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Dünya Türkiye'nin acısını paylaştı

Dünya Türkiye'nin acısını paylaştı
Dünyaca ünlü isimler, deprem dolayısıyla Türkiye'ye destek mesajı gönderdi

Dünyaca ünlü isimler, deprem dolayısıyla Türkiye'ye destek mesajı gönderdi
Dünyaca ünlü sanatçılar, deprem dolayısıyla taziye ve destek mesajı paylaştı

Dünyaca ünlü sanatçılar, deprem dolayısıyla taziye ve destek mesajı paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet