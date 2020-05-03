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Dünya, Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütünden Yemen'de koronavirüs uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen nüfusunun yarısının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Hamdi Yıldız   | 03.05.2020
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen'de koronavirüs uyarısı

Yemen


KORONAVİRÜS HABERLERİ

DSÖ Yemen Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Yemen sağlık sistemi, aşırı çalışan eksikliği, zayıflık ve kırılganlık sorunu çekmeye devam ediyor." ifadeleri yeraldı.

"Koronavirüsle mücadele için gerekli tıbbi malzeme ülkede büyük ölçüde yetersiz." denilen açıklamada, "İlk pandemi ilanı sonrasında örgütün, Yemen'de nüfusun yüzde 50'sinden fazla, yaklaşık 16 milyon kişiyi etkisi altına alma ihtimalini ortaya koyarak yerel yönetimlere uyarılarda bulunmuştu." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, örgütün sağlık alanında çalışan diğer tüm ortaklara ve ulusal sağlık kurumuna salgının tüm ülkeye toplumsal düzeyde yayılma ihtimaline göre destek vermeyi sürdüreceği kaydedildi.

Yemen'de son resmi verilere göre, ülkede 10 kişiye koronavirüs tanısı konulurken, bunlardan ikisi hayatını kaybetti bir kişi de iyileşti.

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