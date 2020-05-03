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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 421 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 421 kişi hayatını kaybetti. 

Muhammed Emin Canik   | 03.05.2020
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 421 kişi öldü

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 421 artışla 6 bin 750'ye, vaka sayısı da 4 bin 970 artarak 96 bin 559'a yükseldi. 

40 bin 937 kişinin iyileştiği ülkede, hayatını kaybeden 1330 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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