Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'un ölüm oranı gripten 10 kat fazla
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, "Kovid-19'un ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir." dedi.
Cenevre
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine hitap etti. DSÖ'nün 5 Şubat'ta, farklı ülke ve bölgelere Kovid-19 ile mücadele konusunda destek vermek amacıyla Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı'nı başlattığını anımsatan Ghebreyesus, örgüte üye ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Ghebreyesus, üye ülkelerin şimdiye kadar toplam 800 milyon dolar taahhütte bulunduğunu, bu miktarın bir kısmının DSÖ'ye ulaştığını açıkladı.
DSÖ'nün, Çin'den ilk Kovid-19 vakasını bildirmesinden bu yana 100 gün geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, aradan geçen sürede virüsün küresel çapta yayılması nedeniyle ülkelerin sağlık sistemlerine aşırı yük bindiğini ve dünya ekonomisinin bozulduğunu belirtti.
Konuşmasında, Kovid-19 ile gribi kıyaslayan Ghebreyesus, "Kovid-19'un ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir." diye konuştu.
Ghebreyesus, dünya liderlerine "birlik ve dayanışma" çağrısını yineleyerek Kovid-19'un ulusal ve küresel düzeyde siyasete alet edilmemesini istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.