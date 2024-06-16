Dünya Kurban Bayramı'nı kutluyor
Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte dünyanın farklı bölgelerinde insanlar bayram namazı kılmak için camileri doldurdu.
Ankara
Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve diğer illerde Kurban Bayramı namazı kılındı.
Bakü'deki camiler, sabah erken saatlerden itibaren namaz kılmak isteyen cemaatle dolup taştı.
Camilerde yer bulamayanlar, namazlarını avlularda ve bahçelerde eda etti.
Ülkenin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Şeki kentinin Cuma Mescidi'nde de bayram namazı kılındı.
Namazı kıldıran Şeki-Oğuz Bölge Müftüsü Kamran Memmedov, kurban kesmenin faziletlerine ilişkin vaaz verdi.
Rusya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazında camilere akın etti
Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında camilerden sokaklara taştı.
Moskova'daki Müslümanlar, sabah erken saatlerde Kurban Bayramı namazını eda etmek için başta Moskova Merkez Camisi olmak üzere Anıt Camisi, Tarihi Cami ve namaz için şehrin farklı yerlerinde ayrılan özel alanlara akın etti.
Camilere sığmayan binlerce Müslüman, trafiğe kapatılan cadde, sokak, alan ve parklarda kalabalık oluşturdu.
Polisin aldığı güvenlik önlemleri altında Müslümanlar, beraberlerinde getirdikleri seccadeleri sererek uygun yerlerde saf tuttu ve bayram namazını kıldı.
Moskova Merkez Camisi'nde Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, hutbe okudu ve bayram namazını kıldırdı.
Gaynutdin, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinliler için dua etti.
Hutbe esnasında Gaynuddin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin, Rusya Parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Parlamentonun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile diğer yetkililerin Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladıkları kutlama mesajlarını okudu.
Rusya'daki Müslümanlar, Kazan, Ufa, St. Petersburg, Vladivostok ve Grozni başta olmak üzere diğer şehirlerde de bayram namazını eda etti.
Balkan ülkelerinde Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı
Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.
Bölge ülkelerindeki binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı.
Tarihi camide bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı.
Kavazovic, bayram hutbesinde Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için büyük önem taşıdığını belirterek, şunları dile getirdi:
"Aylardır Filistin'de anlatılamaz acılara tanık oluyoruz. Gazze çok kötü durumda, benzeri görülmemiş kötülüklerle boğuşuyor. Bize ulaşan haberler çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı işlenen en kötü suçlar işlendiğini gösteriyor. Bu insanlar gözümüzün önünde, sığınacak yeri yok. Onlar için yeryüzü dar, dipsiz bir mezar haline geldi. Tarih dünyanın pervasızlığını ve korkaklığını hatırlayacaktır. Bosna ve Gazze'den sonra suç ve şiddet anlamını yitirmiş görünüyor."
Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami Bayraklı da bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla dolup taştı.
Ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki kentlerde Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilerde bir araya geldi.
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Osmanagic Camisi ve ülke genelindeki camilerde Kurban Bayramı coşkuyla karşılanarak bayram namazı eda edildi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki ve Rijeka kentindeki camide toplanan Müslümanlar, bayramı coşkuyla karşıladı. Hırvatistan'daki Müslümanlar, kılınan bayram namazının ardından tekbirler getirdi.
Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova
Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği himayesinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi.
Program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu, dualar edildi. Müslümanlar, caminin içinin yanı sıra avlusunu da doldurdu.
Kurban Bayramı hutbesini hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu'nun adına Kalkandelen Müftüsü Selver Xhemaili, Arnavutça, Türkçe ve Makedonca verdi.
Namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Xhemaili, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Xhemaili, "Bu bayramın ailelerimizde barışın, sevginin, saygının hakim olmasına ve bu değerlerin tüm insanlığa aktarılmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.
Arnavutluk'ta Kurban Bayramı için merkezi tören başkent Tiran'daki Milletin Şehitleri Bulvarı'nda düzenlendi.
Binlerce Müslüman'ın katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve vaaz verildi.
Bulvarın yanı sıra ülke genelindeki cami ve meydanlarda da namaz kılındı.
Kosova'da da Müslümanlar, Kurban Bayramı vesilesiyle camileri doldurdu.
Başkent Priştine'deki merkezi tören, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava'nın katılımıyla yapıldı.
Ternava, "Kurban, ruhun genişlemesi, aileye iyilik, misafire şeref, komşuya sevgi, fakire sadaka ve müminin Allah'a karşı samimiyetine şahitliktir." dedi.
Kırgızistan'da vatandaşlar, camilerde Kurban Bayramı namazını eda etti
Başkent Bişkek'teki Cal ilçesinde vatandaşlar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İlahiyat Fakültesi Abdülkerim Satuk Buğra Han Uygulama Camisi'ne akın etti.
Namaz kılmaya gelenler, güvenlik ekiplerince tek tek aranarak alana alındı.
Camiye sığmayan cemaat, yanlarında getirdikleri seccadeleri çimenlere ve caminin etrafındaki alana serdi.
Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev de camide cemaatle saf tuttu.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'nde, Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev de Kerben şehrindeki merkez camisinde bayram namazını kıldı.
Caparov, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda halkın bayramını tebrik etti.
Kırgızistan'da okuyan ve çalışan yabancı uyrukluların da bayramını tebrik eden Caparov, bu yıl 6 binden fazla vatandaşının hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gittiğini belirtti.
"Sofralarımız dolu dolu"
Ahıska Türkü Zekeriya Tahirov, bayram namazının ardından ilk misafirlerini evinde ağırladı.
Tahirov, "Bugün aileler evinde olanı sofrasına getiriyor. Sofralarımız dolu dolu. Mirsafirler ağırlanıyor. Allah, Kırgızistan'a ve Türkiye'ye huzur versin. İki halkın bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.
Etiyopyalı Müslümanlar bayram namazını meydanlarda ve stadyumda kıldı
Etiyopya'da binlerce Müslüman, bayram namazı için başkent Addis Ababa'daki meydanlarda ve stadyumda birlikte saf tuttu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkentin farklı bölgelerinde gencinden yaşlısına binlerce kişi, sabah erken saatlerde kentin en büyük meydanlarından Meskel ve onu çevreleyen diğer meydanlar ile Addis Ababa Stadyumu önünde toplandı.
Güvenlik görevlileri tarafından üst aramasından geçirilen Etiyopyalılar, daha sonra yanlarında getirdikleri namazlıkları yere serip ezanın okunmasını bekledi.
Bayram namazı için birlikte saf tutan Müslümanlar, ardından ellerini semaya kaldırıp dua etti. Namazın ardından birbirleriyle bayramlaşan Müslümanlar, dışarıda ellerinde "dibe" adını verdikleri davullarla bayram kutlaması yaptı.
Bu arada Etiyopya'da yaşayan bazı Türkler de Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği'nde bayram namazı kıldı.
Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran ve bazı ülke büyükelçilerinin de kıldığı namazın ardından müşavirlik bahçesinde bayramlaşıldı.
Gürcistan
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar, Tiflis Cuma Camisi'nde Kurban Bayramı namazını kıldı.
Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan ile çeşitli ülkelerden Müslümanlar, sabah erken saatlerde bayram namazı için çift mihraplı camiyi ve önündeki sokağı doldurdu.
Namazdan önce konuşma yapan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, herkesin bayramını kutladı.
Kurban Bayramı'nın huzur ve sağlık getirmesini dileyen Orbay, "Başta Gazze'deki masum halk olmak üzere tüm dünyada bu bayram vesilesi ile barışın hakim olmasını canıgönülden yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl ile Tiflis Cuma Camisi İmamı Şirhan Çobanov, camide vaaz verdi.
Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov da bayram namazını kıldırdı.
Cemaat, namazın ardından bayramlaştı.
Ugandalı Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı
Nüfusunun yüzde 15'i Müslüman olan Doğu Afrika ülkesi Uganda'da bayram coşkusu yaşanıyor.
Ugandalı Müslümanlar, Doğu Afrika'nın en büyük camisi Kaddafi Ulusal Camisi'nde bayram namazını kıldı.
Namaz sonrası bayramlaşan Ugandalı Müslümanlar, yerel kıyafetleriyle de renkli görüntüler oluşturdu.
Avrupa'da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu
Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'da birçok şehirde camiler bayram namazında doldu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki DİTİB Köln Merkez Camisi'nde camiye sığmayan kalabalık bahçede namaz kıldı.
Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, hutbede bayramların neşe ve sevinç zamanları olduğunu belirtti.
Kara, "Bayramlar, hatırlama ve gönül alma zamanıdır. Kurban, yakınlaşma bayramı demektir. Aramızdaki mesafeleri kaldıran, Rabb'imizle kendimizle olan mesafeleri ortadan kaldırmak için emredilmiş bir bayramdır." dedi.
Hutbe sonrası eller semaya açılarak dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve Kurban Bayramı coşkusunu yaşayamayan İslam alemi ve tüm insanlık için dua edildi.
Bayram namazının ardından Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, DİTİB Genel Sekreteri Eyüp Kalyon, DİTİB yetkilileri ve din görevlileri, camiyi dolduran cemaatle bayramlaştı.
Avusturya
Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Müslümanlar sabahın erken saatlerinde Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) merkez camisinde bayram namazını kıldı.
Viyana Din Hizmetleri Müşaviri Selahattin Çelebi'nin vaazı ve duaların ardından namazı cemaatle kılan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Çelebi vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramlaşma sonrasında AA muhabirine konuşan Büyükelçi Ceyhun, bir kez daha bayram namazını vatandaşlarla birlikte kılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Ceyhun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle hüzünlü bir bayrama girildiğini belirterek, "Şu anda Müslüman coğrafyasında özellikle Filistin'de, Gazze'de sürekli canlarımızı yitirmekteyiz. Tabii bu kabul edilebilir bir olay değil. Bayram sabahında da bunu unutmamamız gerektiğine inanıyorum." dedi.
Burada yaşayan Türklerin, farklı etnik kökenden Müslümanların, ATİB gibi derneklerin öncülüğünde Gazze'ye yardımlar gönderdiğini kaydeden Ceyhun, Filistin'e yönelik desteğin sürmesinin önemine işaret etti.
Hollanda
Hollanda'da camileri dolduran çeşitli milletlerden binlerce Müslüman, bayram namazını birlikte kıldı. Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camilere akın etti.
Schiedam kentinde yüzlerce Müslüman, İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Bölgesine (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde bayram namazı için toplandı.
Cami imamı Yasir Altıok, namaz sonrasında okuduğu hutbede birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Bayramın, dünyaya barış ve huzur getirmesi için temennide bulunan Altıok, "Rabb'im bu kutlu ve bereketli günleri Filistin, Gazze, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyaların emniyet ve selametine vesile kılsın." diye konuştu.
Yan yana saf tutan Müslümanlar, namaz sonrası bayramlaştı.
İsveç
İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Müslümanlar sabahın erken saatlerinde camilerde yer bulabilmek için en yakın camilere akın etti. Buna rağmen yer bulmakta güçlük çeken Türk gurbetçiler ve Müslümanlar sıkışık vaziyette bayram namazını kıldı.
Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde 2 bine yakın Müslüman'ın katılımıyla coşkulu bir bayramlaşma gerçekleştirildi.
Namazdan önce hutbe okuyan din görevlisi Osman Doğan, özellikle bayram günlerinde kırgınlık ve dargınlıkların geride bırakılmasını ve insanların birbirini affetmesini istedi. Kurban ibadetinin önemine değinen Doğan, tüm Müslümanların bayramını kutladı.
İsviçre
İsviçre'deki Müslümanlar da bayram namazı için camilere akın etti. Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'ne gelen 7'den 70'e binlerce Müslüman, bayram namazını birlikte eda etti.
Namaz sonrası İslam alemi ve İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze için dualar edildi.
Dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen Müslümanlar namaz sonrası bayramlaştı.
Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki Müslümanlar bayram namazını eda etti
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Müslümanlar, Kurban Bayramı namazında başkent Bangui'deki camiye akın etti.
Bangui'deki Merkez Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazı coşkusunu yaşadı.
Ülkeye "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında kesilecek kurbanlıkların dağıtımı için gelen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekibi de Müslümanların coşkusuna ortak oldu.
Sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için dışarı çıkan Orta Afrikalı Müslümanlar, bayramlıklarıyla başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.
Camideki yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşlar namazını avlu ve dışında kıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.