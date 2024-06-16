Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,563.50
BTC/USDT
66,307.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu.

Sarp Özer  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu Fotoğraf: Sarp Özer/AA

Ankara

Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.

Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.

Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu.

Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Babalar Günü'ne özel video
Emine Erdoğan: Sevginin ve güvenin en güçlü sembolü olan baba, yuvanın direği, ailenin kalbi, şefkatin timsalidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te Okluk Millet Camisi'nde kıldı
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayramlar ancak bütün Müslümanlar için sevinç günü olduğunda gerçek anlamını bulacaktır

Benzer haberler

2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu

2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu

Hacı adayları Arafat vakfesini tamamlayıp Müzdelife'ye geçti

Hacı adayları Arafat'ta

Hacı adaylarının Arafat'a yolculuğu başladı

Hacı adaylarının Arafat'a yolculuğu başladı
Arafat ziyareti güvenlik için dron ve helikopterlerle takip edilecek

Arafat ziyareti güvenlik için dron ve helikopterlerle takip edilecek
Diyanet, 84 bin 942 hacı adayını 655 otobüsle Arafat'a taşıyacak

Diyanet, 84 bin 942 hacı adayını 655 otobüsle Arafat'a taşıyacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet