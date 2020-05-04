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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 250 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin 47'ye, vaka sayısı 3 milyon 603 bin 517'ye ulaştı.

Emre Aytekin   | 04.05.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 250 bini aştı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin 47'ye, vaka sayısı 3 milyon 603 bin 517'ye ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 69 bin 8 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 29 bin 79 can kaybıyla İtalya, 28 bin 734 ile İngiltere, 25 bin 428 ile İspanya, 24 bin 895 ile Fransa, 7 bin 924 ile Belçika, 7 bin 51 Brezilya, 6 bin 866 ile Almanya, 6 bin 277 ile İran, 5 bin 82 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Kanada (3 bin 767), Türkiye (3 bin 397), İsveç (2 bin 769), Meksika (2154), İsviçre (1779), Hindistan (1395), İrlanda (1303), Rusya (1356), Peru (1286), Ekvador (1564) ve Portekiz (1063)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 169 bin 333 kişi iyileşirken 2 milyon 184 bin 137 kişinin ise tedavisi sürüyor.

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