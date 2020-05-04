Euro
7.68
Dolar
7.03
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 68 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 tanısı konan 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 68 bin 166 oldu.

Yeşim Sert Karaaslan   | 04.05.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 68 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 64 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 127 bin 659, toplam can kaybının 3 bin 461 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 771 test yapıldı. Bu kapsamda 1614 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 64 hasta vefat etti, 5 bin 15 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 171 bin 138, toplam vaka sayısı 127 bin 659, toplam vefat sayısı 3 bin 461 oldu. 

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1384, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 727, toplam iyileşen hasta sayısı 68 bin 166 olarak kayıtlara geçti. 

Bakan Koca'dan değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11 bin artışa rağmen yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de 17 gündür yeni Kovid-19 vakası görülmedi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 306 arttı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 68 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 250 bini aştı
Almanya'da futbol kulüplerine yapılan testlerde 10 kişide koronavirüs tespit edildi

Benzer haberler

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 68 bini geçti

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 68 bini geçti

Almanya'da futbol kulüplerine yapılan testlerde 10 kişide koronavirüs tespit edildi

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 28 bin 734'e yükseldi

Koronavirüs çalışmaları için 7,4 milyar avro uluslararası taahhüt

Koronavirüs çalışmaları için 7,4 milyar avro uluslararası taahhüt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız
AFAD: Yurtlarda karantinaya alınan 67 bin 197 kişiden 37 bin 944'ü tahliye oldu

AFAD: Yurtlarda karantinaya alınan 67 bin 197 kişiden 37 bin 944'ü tahliye oldu