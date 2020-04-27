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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti.

Emre Aytekin   | 27.04.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti

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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
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