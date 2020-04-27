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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle ilgili, 24 saatte vaka sayısının 2 bin 131, vefat sayısının 95, toplam vefat sayısının 2 bin 900 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaşıldığını belirtti.

Merve Yıldızalp Özmen   | 27.04.2020
Sağlık Bakanı Koca: Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 20 bin 143 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 131 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 

Son 24 saatte 95 hasta vefat etti, 4 bin 651 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 918 bin 885, toplam vaka sayısı 112 bin 261, toplam vefat sayısı 2 bin 900, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1736, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 882, toplam iyileşen hasta sayısı 33 bin 791 oldu.

"Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık"

Koca, paylaşımında, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım." ifadesini kullandı.

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