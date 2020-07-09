Euro
7.77
Dolar
6.86
BIST 100
118,863.10
Altın
1,808.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 iyileşenlerin sayısı 7 milyonu aştı. Vaka sayısı 11 milyon 489 bin 976’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 549 bin 616 kişi hayatını kaybetti.

Nuri Aydın   | 09.07.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti

Ankara

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 7 milyonu aştı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 7 milyon 3 bin 160 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 379 bin 450), Brezilya (1 milyon 117 bin 922), Hindistan (476 bin 554), Rusya (472 bin 511), Şili (271 bin 703), İran (209 bin 463), Peru (204 bin 748), İtalya (193 bin 640), Türkiye (187 bin 511) ve Almanya (182 bin 700) oldu.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 11 milyon 489 bin 976’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 549 bin 616 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı
United Airlines'ın 36 bin çalışanının işi risk altında
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 187 bin 511'i iyileşti

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti

Sırbistan'da Kovid-19 tedbirlerine karşı gösteriler sürüyor

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı
Türk Konseyi'nden koronavirüsle mücadelede ortak adımlar

Türk Konseyi'nden koronavirüsle mücadelede ortak adımlar
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 517'ye çıktı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 517'ye çıktı