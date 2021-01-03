Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti

Dünya genelinde tespit edilen toplam yeni tip koronavirüs vaka sayısı 85 milyon 27 bin 813’e yükseldi.

Nuri Aydın   | 03.01.2021
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti Fotoğraf: David Mareuil/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 85 milyon 27 bin 813’e yükseldi.

ABD, 20 milyon 904 bin 701 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 324 bin 631 ile Hindistan, 7 milyon 716 bin 405 ile Brezilya, 3 milyon 236 bin 787 ile Rusya, 2 milyon 643 bin 239 ile Fransa, 2 milyon 599 bin 789 ile İngiltere, 2 milyon 232 bin 35 ile Türkiye, 2 milyon 141 bin 201 ile İtalya, 1 milyon 936 bin 718 ile İspanya, 1 milyon 773 bin 540 ile Almanya, 1 milyon 666 bin 408 ile Kolombiya, 1 milyon 634 bin 834 ile Arjantin, 1 milyon 443 bin 544 ile Meksika, 1 milyon 312 bin 780 ile Polonya, 1 milyon 237 bin 474 ile İran, 1 milyon 88 bin 889 ile Güney Afrika, 1 milyon 74 bin 93 ile Ukrayna ve 1 milyon 18 bin 99 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 844 bin 685 kişi yaşamını yitirdi, 60 milyon 149 bin 687 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yenen Hambolat: Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır
Türkiye'de bilgisayar teknolojileri satışları Kovid-19 tedbirlerinin etkisiyle yüzde 107,2 arttı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 84 milyon 993 bini geçti
Pandemi nedeniyle yazlıklar artık 'kışlık' oldu

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti

Türkiye'de bilgisayar teknolojileri satışları Kovid-19 tedbirlerinin etkisiyle yüzde 107,2 arttı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 84 milyon 993 bini geçti

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı son 4 ayda 3 kattan fazla arttı

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı son 4 ayda 3 kattan fazla arttı
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine 2020'deki sağlık yatırımları büyük katkı sağladı

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine 2020'deki sağlık yatırımları büyük katkı sağladı
Kovid-19'u yenen Hambolat: Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır

Kovid-19'u yenen Hambolat: Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır