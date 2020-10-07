Euro
9.22
Dolar
7.85
BIST 100
1,153.71
Altın
1,895.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 36 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 36 milyonu geçti.

Emre Aytekin   | 07.10.2020
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 36 milyonu aştı Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerininin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 36 milyon 52 bin 573'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 723 bin 721 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (6 milyon 757 bin 131), Brezilya (4 milyon 970 bin 953), Rusya (1 milyon 237 bin 504), Kolombiya (869 bin 808), İspanya (865 bin 631), Peru (832 bin 929), Arjantin (824 bin 468), Meksika (794 bin 608) ve Güney Afrika (683 bin 242) oldu.

1 milyon 54 bin 710 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de de vaka sayısı 327 bin 557'ye ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 54 bin 710 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 27 milyon 155 bin 683 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 842 bin 180 aktif vaka bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 36 milyonu aştı
YÖK üniversite kampüslerindeki Kovid-19 tedbirlerine yönelik hijyen kriterlerini belirledi
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Afrika'da 15 noktada Kovid-19 aşı denemesi yapılıyor

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 36 milyonu aştı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 36 milyonu aştı

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 709 bini aştı

Paris'te Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilave tedbirler alındı

Paris'te Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilave tedbirler alındı
Bedriye Nine 98 yaşında Kovid-19'u yenerek yaşama tutundu

Bedriye Nine 98 yaşında Kovid-19'u yenerek yaşama tutundu
Paris Kovid-19 salgınında 'maksimum alarm' seviyesine geçti

Paris Kovid-19 salgınında 'maksimum alarm' seviyesine geçti