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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 123 milyonu geçti

ABD, 30 milyon 425 bin 787 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 20.03.2021
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 123 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 123 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 123 milyon 2 bin 916'ya yükseldi.

ABD, 30 milyon 425 bin 787 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 11 milyon 877 bin 9 ile Brezilya, 11 milyon 555 bin 284 ile Hindistan, 4 milyon 447 bin 570 ile Rusya, 4 milyon 285 bin 684 ile İngiltere, 4 milyon 181 bin 607 ile Fransa, 3 milyon 332 bin 418 ile İtalya, 3 milyon 212 bin 332 ile İspanya, 2 milyon 971 bin 633 ile Türkiye, 2 milyon 645 bin 186 ile Almanya, 2 milyon 324 bin 426 ile Kolombiya, 2 milyon 234 bin 913 ile Arjantin, 2 milyon 187 bin 910 ile Meksika, 2 milyon 36 bin 700 ile Polonya, 1 milyon 786 bin 265 ile İran, 1 milyon 535 bin 423 ile Güney Afrika, 1 milyon 535 bin 218 ile Ukrayna, 1 milyon 459 bin 406 ile Çekya, 1 milyon 455 bin 788 ile Endonezya, 1 milyon 451 bin 645 ile Peru ve 1 milyon 186 bin 987 ile Hollanda izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 715 bin 361 kişi yaşamını yitirdi, 99 milyon 131 bin 550 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 21 milyon 66 bin 464 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

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