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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde 4 milyar 210 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 4 milyar 210 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapılırken, Türkiye, yapılan toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı.

Şeyma Uzundere   | 03.08.2021
Dünya genelinde 4 milyar 210 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Ankara

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 210 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 690 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 472 milyon 220 bin ile Hindistan, 346 milyon 920 bin ile ABD, 142 milyon 560 bin ile Brezilya, 92 milyon 380 bin ile Almanya, 89 milyon 110 bin ile Japonya, 85 milyon 340 bin ile İngiltere, 74 milyon 70 bin ile Fransa, 74 milyon 13 bin ile Türkiye, 69 milyon 200 bin ile İtalya, 68 milyon 620 bin ile Endonezya, 67 milyon 590 bin ile Meksika, 62 milyon 370 bin ile Rusya ve 56 milyon 800 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 210 milyon dozu geçti.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 74 milyon 13 bin 635 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 204 bin 388 kişiye ilk doz, 27 milyon 703 bin 458 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 199 milyon 760 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 252 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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