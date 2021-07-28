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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde 3 milyar 970 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı uygulanan aşı, 3 milyar 970 milyon dozu geçti. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı

Şeyma Uzundere   | 28.07.2021
Dünya genelinde 3 milyar 970 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı Fotoğraf: Himanshu Sharma/AA

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 580 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 446 milyon 160 bin ile Hindistan, 342 milyon 610 bin ile ABD, 136 milyon 510 bin ile Brezilya, 90 milyon 290 bin ile Almanya, 84 milyon 110 bin ile İngiltere, 81 milyon 20 bin ile Japonya, 69 milyon 690 bin ile Fransa, 69 milyon 516 bin ile Türkiye, 66 milyon 470 bin ile İtalya, 63 milyon 940 bin ile Endonezya, 61 milyon 860 bin ile Meksika, 58 milyon 630 bin ile Rusya ve 54 milyon 620 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 970 milyon dozu geçti.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 69 milyon 516 bin 195 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 40 milyon 129 bin 594 kişiye ilk doz, 24 milyon 999 bin 749 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 196 milyon 147 bini aştı, 4 milyon 196 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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