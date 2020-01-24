Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
122,141.80
Altın
1,571.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ'da deprem
logo
Dünya

Dünya Bankası, ekonomik krizdeki Lübnan'a yardıma hazır

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha, ekonomik kriz yaşayan Lübnan'a yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

Safiye Karabacak   | 24.01.2020
Dünya Bankası, ekonomik krizdeki Lübnan'a yardıma hazır

Beyrut

Lübnan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jha'nın başkanlığında bir heyet, Maliye Bakanı Gazi Vezni ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi. 

Görüşmede, özellikle yeni hükümetin kurulması sonrasındaki sürece yönelik tüm ekonomik ve mali konular ele alındı.

Jha, Lübnan'a yardım etmeye hazır olduklarını belirtirken, iki taraf ekonomik krizin üstesinden gelebilmek ve gerekli reformları yapabilmek için uygun çözümler bulunmasının önemine vurgu yaptı.

Lübnan'daki ekonomik durum

Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

"InfoPro Research" araştırma şirketinin verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana 160 bin Lübnanlı işini kaybetti.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havaleleri askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

Dünya Bankası, ekonomik krizdeki Lübnan'a yardıma hazır

Dünya Bankası, ekonomik krizdeki Lübnan'a yardıma hazır

Lübnan'ın yeni hükümeti kadın bakanların sayısıyla Orta Doğu'da ilk oldu

Pompeo'dan yeni Lübnan hükümetine reform çağrısı

Netanyahu ve Macron'dan 'stratejik diyalog' anlaşması

Netanyahu ve Macron'dan 'stratejik diyalog' anlaşması
Lübnan'da protestolar eşliğinde kurulan 'kurtarma hükümeti'

Lübnan'da protestolar eşliğinde kurulan 'kurtarma hükümeti'
Lübnan'da Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti kuruldu

Lübnan'da Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti kuruldu