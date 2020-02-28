DSÖ yeni tip koronavirüs için küresel risk seviyesini 'çok yüksek'e çıkardı
Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyeye çıkardı.
Cenevre
Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyeye çıkardı.
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