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Dünya

DSÖ yeni tip koronavirüs için küresel risk seviyesini 'çok yüksek'e çıkardı

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyeye çıkardı.

Bayram Altuğ   | 28.02.2020
DSÖ yeni tip koronavirüs için küresel risk seviyesini 'çok yüksek'e çıkardı

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyeye çıkardı.

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