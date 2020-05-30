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Dünya

DSÖ ile Dünya Gıda Programı'ndan Yemen'e 31 tonluk yardım

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Dünya Gıda Programı'nın gönderdiği 31 tonluk tıbbi yardım Yemen'e ulaştı.

Hacer Başer   | 30.05.2020
DSÖ ile Dünya Gıda Programı'ndan Yemen'e 31 tonluk yardım

Yemen

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, DSÖ'nün gönderdiği, 16 tonluk ilaç ve tıbbi malzemeyi teslim aldıklarını duyurdu.

Bakanlık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sağlık ekiplerinin görevlerini yerine getirebilmesi için daha fazla yardım gönderilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan Husilerden yapılan açıklamada, Dünya Gıda Programı'nın gönderdiği 15 tonluk ilaç ve tıbbi malzemenin kargo uçağıyla başkent Sana'ya geldiği duyuruldu.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, virüs sebebiyle 65 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 283'e yükseldiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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