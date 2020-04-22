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Dünya

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan 'İstifa etmeyeceğim' mesajı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, istifa etmeyeceği mesajını vererek, "Gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Bayram Altuğ   | 22.04.2020
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan 'İstifa etmeyeceğim' mesajı

Geneve

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. 

Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda salgının "sabitleştiğini" veya "azalma" eğilimi gösterdiğini aktaran Ghebreyesus, "Rakamlar düşük olmasına rağmen, Afrika, Orta ve Güney Amerika ve Doğu Avrupa'da endişe verici artış eğilimleri görüyoruz." dedi.

Ghebreyesus, pek çok ülkenin hala salgının erken evrelerinde olduğuna dikkati çekerek, "Hiç kuşkunuz olmasın ki gidecek çok yolumuz var. Bu virüs uzun süre bizimle olacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin örgüte sağladığı fonları durdurma kararı ve kendisine yönelik ABD'den yükselen istifa çağrılarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ghebreyesus, istifa etmeyeceği mesajını verdi.

Ghebreyesus, ABD'nin DSÖ için önemli bir ortak olduğunu ve Trump'a kararını "gözden geçirme" ve DSÖ'yü "tekrar destekleme" çağrısı yaptı.

Göreve geldiğinden bu yana DSÖ'nün büyük bir "dönüşüm" gerçekleştirdiğini ileri süren Ghebreyesus, "Bizim sorumluluğumuz hayat kurtarmak. Bu örgütün iyi yönde değişmesine ve pandemiye odaklanacağım. Gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya devam edeceğim. Bu benim odak noktam." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan mesajı

Ghebreyesus, DSÖ'nün 11 Mart'ta salgını küresel pandemi ilan etmesinin geç olup olmadığı yönündeki soruya ise "Kovid-19'a ilişkin 30 Ocak'ta 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan ettik." karşılığını verdi.

İslam aleminin "mübarek ramazan ayının" yarın başlayacağını anımsatan Ghebreyesus, dünya genelindeki Müslümanların ramazan-ı şerifini tebrik etti.

Ghebreyesus ayrıca, Doğu Akdeniz'deki ülkelerin Sağlık Bakanlarıyla bugün ramazana ilişkin görüştüğünü sözlerine ekledi.

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