Euro
9.11
Dolar
7.45
BIST 100
1,439.29
Altın
1,877.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

DSÖ: Gelecekte Kovid-19'dan daha şiddetli olabilecek salgına karşı hazırlanmalıyız

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan, Kovid-19 salgınına ilişkin, "Bu bir uyarı alarmıdır. Gelecekte daha da şiddetli olabilecek bir şeye (salgına) karşı hazırlanmalıyız." uyarısında bulundu.

Bayram Altuğ   | 29.12.2020
DSÖ: Gelecekte Kovid-19'dan daha şiddetli olabilecek salgına karşı hazırlanmalıyız

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın gelecekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından daha da büyük bir salgınla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle 2020'nin son basın toplantısını düzenledi.

Ghebreyesus, geçen yıl bu hafta DSÖ'nün Vuhan'da yayımlanan bir bülten aracılığıyla şehirde "nedeni bilinmeyen zatürre" vakalarını öğrenmesinden bu yana bir yıl geçtiğini söyledi.

Kovid-19 salgınında örgütün politikalarını savunan Ghebreyesus, "Küresel dayanışma oluşturmak için dünyanın dört bir yanından binlerce muhteşem bilim insanıyla çalıştık. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bazen iyi, bazen zorlayıcı, bazen tam anlamıyla şaşırtıcı ama hepsi faydalı." dedi.

Bir yıl boyunca DSÖ basın toplantılarını takip eden gazetecilere teşekkür eden Ghebreyesus, "Hiçbirimiz bir salgını kendi başımıza bitiremeyiz ama bu salgını birlikte bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kovid-19 en büyük salgın değil"

Basın toplantısında soruları cevaplayan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, günümüz dünyasının bilim ve aşılar konusunda ileri bir safhada olduğunu vurguladı.

Ryan, Kovid-19 salgınının şiddetli olduğunu ve küresel çapta hızla yayıldığını belirterek "Muhakkak ki bu salgın en büyük olanı değil. Bu virüs çok bulaşıcı, insanları öldürüyor ve pek çok kişiyi sevdiklerinden mahrum ediyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 vaka sayısının dikkate alındığında salgındaki ölüm oranlarının ortaya çıkan diğer hastalıklara kıyasla düşük olduğunu vurgulayan Ryan, "Bu bir uyarı alarmıdır. Gelecekte daha da şiddetli olabilecek bir şeye (salgına) karşı hazırlanmalıyız." uyarısında bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Biden Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir
DSÖ: Gelecekte Kovid-19'dan daha şiddetli olabilecek salgına karşı hazırlanmalıyız
İngiltere'de son 24 saatte 41 bin 385 Kovid-19 vakası görüldü
Arsenal'in Brezilyalı stoperi Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de salgına rağmen son 10 günde 10,2 milyon kişi seyahat etti

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisi Kovid-19 nakit desteğinin 2 bin dolara çıkarılmasını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi Kovid-19 nakit desteğinin 2 bin dolara çıkarılmasını onayladı

Biden Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir

DSÖ: Gelecekte Kovid-19'dan daha şiddetli olabilecek salgına karşı hazırlanmalıyız

Filistin, İsrail'in 'güvenlik' tutuklularına 'Kovid-19 aşısı yapmama' kararını kınadı

Filistin, İsrail'in 'güvenlik' tutuklularına 'Kovid-19 aşısı yapmama' kararını kınadı

Almanya'da 8 kişiye yanlışlıkla 5 kat fazla doz Kovid-19 aşısı vuruldu

Almanya'da 8 kişiye yanlışlıkla 5 kat fazla doz Kovid-19 aşısı vuruldu
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat