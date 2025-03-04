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Dünya

DSÖ, Gazze Şeridi'ndeki 29 hastaneden çoğunun kısmen hizmet verdiğini bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki 36 hastaneden 18'i ile 11 sahra hastanesinin hala kullanıldığını, bunların çoğunun kısmen hizmet verdiğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
DSÖ, Gazze Şeridi'ndeki 29 hastaneden çoğunun kısmen hizmet verdiğini bildirdi

Cenevre

Ghebreyesus, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'deki çatışmadan ilk etkilenenin sağlık hizmetleri olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Gazze Şeridi'ndeki 36 hastaneden sadece 18'i ile 11 sahra hastanesi hala kullanılıyor. Bunların çoğu sadece kısmen hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Gazze için en iyi ilacın barış olduğuna dikkati çekti.

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