DSÖ, Gazze Şeridi'ndeki 29 hastaneden çoğunun kısmen hizmet verdiğini bildirdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki 36 hastaneden 18'i ile 11 sahra hastanesinin hala kullanıldığını, bunların çoğunun kısmen hizmet verdiğini belirtti.
Cenevre
Ghebreyesus, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
Gazze'deki çatışmadan ilk etkilenenin sağlık hizmetleri olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Gazze Şeridi'ndeki 36 hastaneden sadece 18'i ile 11 sahra hastanesi hala kullanılıyor. Bunların çoğu sadece kısmen hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, Gazze için en iyi ilacın barış olduğuna dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.